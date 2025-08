Jimi Gower, médio de 20 anos, foi oficializado esta terça-feira como reforço do Moreirense.

O jogador inglês assinou contrato até 2028, depois de cumprir um mês à experiência nos minhotos. Gower trabalhava às ordens de Vasco Botelho da Costa desde o arranque da pré-época e já participou em vários jogos de preparação.

Formado no Arsenal, o médio cumpriu as duas temporadas anteriores na equipa sub-21 do emblema londrino, com 46 jogos, quatro golos e seis assistências.

Em abril passado, Gower esteve no banco dos «gunners», no triunfo por 3-0 diante do Real Madrid, nos quartos de final da Liga dos Campeões.