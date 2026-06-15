O Moreirense anunciou esta segunda-feira a contratação de Michael DaCosta, proveniente do Bournemouth, numa operação que entra para a história do grupo proprietário do clube minhoto. O jogador assinou contrato válido até 2029.

Segundo revelou a SAD cónega, trata-se da primeira transferência concretizada entre clubes pertencentes ao Black Knight Football Group, estrutura que detém participações em vários emblemas internacionais, entre os quais o Moreirense e o Bournemouth.

Na última temporada, DaCosta representou a equipa sub-21 dos cherries em sete partidas, tendo apontado quatro golos e uma assistência. O jovem de 21 anos realizou ainda dois jogos pelo Hartlepool, da quinta divisão inglesa.