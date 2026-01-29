O Moreirense oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Nile John.

Através das redes sociais e em comunicado, os cónegos confirmaram a chegada do médio inglês de 22 anos, que na última época e meia representou o Feirense. Nile John fica com um contrato válido para as próximas três épocas e meia, ou seja, até 2029.

Formado no Tottenham, o jogador fez três golos e uma assistência nos 18 jogos que realizou pela equipa principal do Feirense, esta temporada. Na mesma nota, o Moreirense dá as boas-vindas ao atleta e deseja-lhe os «maiores sucessos».

Veja aqui o vídeo de apresentação de Nile John: