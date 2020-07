Ricardo Soares pretende que o Moreirense «proporcione um bom espetáculo» e vença o Paços de Ferreira, uma «equipa boa», numa partida da 32.ª jornada da Liga.



«Cada jogo tem a sua história. Este Paços de Ferreira é uma equipa boa, muito bem orientada [por Pepa], que conhecemos bem. Tem jogadores de grande qualidade, defende com grande coesão e é forte nas transições ofensivas. Mas este é mais um jogo em que queremos jogar bem, proporcionar um bom espetáculo e lutar pela vitória até à exaustão», referiu, em conferência de imprensa.



Ao contrário dos cónegos, que estão tranquilos na tabela, os castores ainda procuram garantir a permanência. O técnico do emblema de Moreira de Cónegos mostrou-se «pouco preocupado» com a pressão que o adversário possa sentir para somar pontos e pretende superar a marca dos 39 golos anotados na época passada, o melhor registo da história do clube na Liga.

«Estamos sempre a reformular objetivos. O primeiro e principal objetivo foi conquistado cedo, a manutenção. Depois há uma série de objetivos que queremos conquistar. Já disse que o oitavo lugar era um bom lugar para nós. A época passada foi histórica para o clube, tendo-se feito 39 golos. Neste ano, também já se fizeram 39 golos», lembrou.

Ricardo Soares frisou que o desempenho do Moreirense no campeonato resulta da «harmonia» que reina no clube, aliando o «foco» e o «compromisso» exibidos pelos seus atletas, ao trabalho «competente» de outros departamentos e à «liderança» do presidente, Vítor Magalhães.

«Tenho um grande grupo de homens. Criámos afetos que permitem transparecer dentro de campo a qualidade com que trabalhamos. Temos um departamento médico com um trabalho extraordinário, que nos permite não termos lesões, e um departamento de fisiologia muito competente. Este é um clube organizado, com uma liderança forte de uma pessoa que está há muito tempo cá. É esta conjugação que faz com que as equipas sejam mais fortes», salientou.



O Moreirense recebe esta quarta-feira o Paços de Ferreira, às 17h00 no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Rui Costa, da AF Porto.