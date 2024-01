Declarações de Pedro Moreira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-4) frente ao Moreirense:

«Aquilo que pensava em função da semana que tivemos estava com uma confiança enorme. Reconheço enorme mérito a uma equipa que não perdia desde setembro, e apenas perdeu contra as equipas grandes. Fizemos uma preparação importante para este jogo, em função de uma identidade que ainda não está criada, chegámos há pouco tempo. Conseguimos condicionar a qualidade de jogo deste adversário, tivemos dificuldade na fase inicial, reconheço que tivemos alguma sorte como fizemos o primeiro golo, mas o modo como circulámos a bola e como chegámos àquele espaço já não é sorte, é muito trabalho. Apesar da eficácia ainda podíamos ter avolumado o resultado, enorme mérito destes jogadores».

[Rafael Brito] «Gostei do Rafael e do resto da equipa. Há vários jogadores a poder fazer esta posição, com diferentes características. Perdemos o Beny para a CAN, alguém ia ganhar uma oportunidade. A forma como a equipa jogou, em que repete várias situações, tem a ver com trabalho. Esta equipa deu uma ótima resposta hoje contra um bom adversário, a forma como se fabricaram os lances de golo têm muito trabalho».

[Assume a equipa numa situação aflitiva] «Esta é a minha segunda experiência enquanto treinador principal. É a segunda vez que entro a meio da época com a linha de água próxima. Apertamos a confiança, tudo que é erro dá golo, quanto mais longe estivermos aumenta a confiança, a identificação das ideias. Ficou evidente que este grupo anda atrás de identidade».