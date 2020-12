O treinador do Moreirense, César Peixoto, diz que não teme um eventual conhecimento mais aprofundado por parte do treinador do próximo adversário dos cónegos, o Gil Vicente, de Ricardo Soares (que começou o campeonato precisamente no clube de Moreira de Cónegos).

«Conhece muito bem no plano individual, mas as nuances que tinha cá são diferentes daquelas que estou a incluir. O Moreirense de agora começa a ser diferente do anterior, pelo que terá de fazer o trabalho de casa na mesma e estudar necessariamente a equipa», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Encontraremos uma boa equipa, cuja classificação não reflete a qualidade individual existente. O Gil Vicente não começou bem o campeonato, mas teve há poucos dias uma vitória importante [2-0 frente ao Rio Ave]. Sabemos que vamos ter dificuldades, mas acreditamos muito no nosso trabalho e estamos extremamente confiantes», prosseguiu.

No comando técnico do Moreirense, César Peixoto soma duas derrotas na Liga, frente a Sporting e Paços de Ferreira. O treinador dá o mote para uma mudança de paradigma.

«Temos de entrar com a mesma atitude, compromisso e organização. Falta crescer um pouco com bola e nestes dias trabalhámos muito mais isso do que a organização defensiva, que está num nível muito aceitável. Os atletas recuperaram bem e estão com um elã positivo, apesar de a derrota com o Paços não ser o que queríamos.»

«Poucos golos marcados? É uma questão de tempo, trabalho e consistência de jogo até criamos condições com bola para chegar à baliza com mais frequência. Ao ter bola, a equipa está mais perto de vencer, sente-se confortável e ganha confiança na abordagem aos lances. Com a confiança aumentada, os golos vão aparecer naturalmente», disse ainda.

O Moreirense recebe o Gil Vicente este sábado, a partir das 15h30, em jogo da nona jornada do campeonato.