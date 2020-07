Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense:

«Queríamos resolver com a vitória a manutenção, principalmente depois de uma época que está a ser muito longa. Acima de tudo era o jogo de hoje, não demos 45 minutos de avanço, há muito mérito do Moreirense. A diferença esteve nos duelos individuais e nas tomadas de decisão. Tenho de dar os parabéns às três equipas pela intensidade do jogo, ninguém deixou de ser intenso e procurar a vitória».

[Melhores segundas partes] «Temos tido entradas não muito positivas, infelizmente. Hoje mais uma vez não merecíamos nada ao intervalo. Era uma questão de mais alma, de mais coração. Quando isso falta perdem-se os duelos, as segundas bolas, o que faz com que o Moreirnense fique mais tempo no nosso meio campo. A segunda parte foi diferente, tivemos mais bola, pegámos no golo e fomos atrás de ser felizes. É um ponto. Há que descansar bem e preparar o próximo jogo para resolver as contas em casa».

[Lance do penálti] «Se vou queixar-me de penáltis, o que posso fazer? Estão lá para decidir e ajuizar. Já na última jornada o primeiro penálti foi o que foi. Nós é que temos de fazer mais e temos de ser nós a corrigir os erros. Se a bola está na área há que fazer contenção, empurrar para a linha».