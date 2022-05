Ricardo Sá Pinto não vai poder estar este sábado no banco do Moreirense, no jogo da primeira mão do play-off da Liga, frente ao Desportivo de Chaves, depois do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter julgado como «improcedente» o recurso apresentado pelo treinador dos minhotos.

Em comunicado, o organismo disciplinar julgou como «improcedente o presente recurso hierárquico e, consequentemente, confirmou a decisão disciplinar recorrida» pelo técnico do clube minhoto, que já tinha admitido na sexta-feira «estar a trabalhar» na sua defesa.

Ricardo Sá Pinto foi castigado na quinta-feira por quinze dias, devido a incidências no final da vitória frente ao Vizela (4-1), em encontro da 34.ª e última ronda do escalão principal, sendo ainda condenado a pagar uma multa de 2.805 euros.