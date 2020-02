O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, sublinhou nesta quinta-feira a importância de vencer o Portimonense no Algarve, jogo que vem em bom momento para os cónegos, que somaram quatro pontos nos últimos dois jogos.

«É um jogo de grau de dificuldade elevado, contra uma equipa que acaba de mudar de treinado. A qualidade dos jogadores do Portimonense merece outra classificação, mas o futebol é assim e isso é problema deles. Acreditamos muito na equipa e vamos tentar vencer o jogo», disse, na conferência de antevisão ao duelo no Algarve.

Com oito pontos de vantagem para a equipa algarvia, o Moreirense pode «ficar mais perto» da permanência com um triunfo no sábado, admitiu Ricardo Soares, mesmo tendo dito que a batalha por esse objetivo é competitiva.

«A I Liga é extremamente competitiva para as equipas que lutam pela permanência. Há oito ou nove equipas nessa circunstância. Esperamos, jogo a jogo, atingir pontos que nos deem a tranquilidade necessária para atingirmos o objetivo», disse.