Vasco Botelho da Costa antevê jogo de «competitividade extrema» diante de «um adversário muito difícil»
Na antevisão ao jogo com o Santa Clara, no sábado (15h30), para a 19.ª jornada da Liga, Vasco Botelho da Costa perspetivou um encontro «muito exigente do ponto de vista físico». O treinador do Moreirense também admitiu que era «mais fácil» se o mercado «fechasse antes da primeira jornada e não abrisse mais até ao final do campeonato», mas salientou que o clube tem «um projeto muito bem definido».
Jogo de «competitividade extrema», após derrota no reduto do Alverca
«Queremos mandar, queremos roubar a bola ao Santa Clara, queremos melhorar o processo ofensivo, ter aproximações perigosas e lutar pela vitória (…). Tirando cinco equipas que têm argumentos diferentes, todas as outras equipas lutam pelo mesmo objetivo. O nível é muito semelhante. Quando há competitividade extrema, o que faz a diferença é o detalhe.»
Elogios para a organização defensiva do Santa Clara
«Temos um adversário muito difícil pela frente. A classificação não traduz o seu valor, a nível individual e coletivo. É uma equipa muito organizada, à qual é difícil de fazer golos. É forte em todos os momentos. Os pontos que vai perdendo são muito no detalhe. Tem muito valor, na continuidade do excelente trabalho feito pelo Vasco [Matos].»
Schettine saiu e abre espaço para Yan Lincon e Luís Hemir
«Estamos muito satisfeitos com o Yan e com o Luís. O Luís chegou tarde e tem trabalhado muito. O Yan teve o infortúnio de ter uma lesão prolongada e já está a cem por cento. Eles têm de morder os calcanhares um ao outro. O facto de termos agora mais jogadores que não estavam tão em jogo é mérito dos atletas, pela forma como trabalharam e conquistaram a confiança.»