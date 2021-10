Rafael Martins, avançado do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

[Moreirense continua sem conseguir vencer em Alvalade]

- A gente sabia da dificuldade que é jogar em Alvalade. A equipa mostrou muita dedicação em busca da vitória, o grupo está de parabéns, fez um grande jogo.

[teve uma boa oportunidade logo a abrir]

- A chave do jogo esteve naquela defesa do Adán, logo de seguida levámos um golo.

[Segunda parte com menos oportunidades]

- Acho que a equipa, de tanto correr atrás do golo, acabou por desgastar-se um pouco. O mister acabou por mudar os três da frente, mas não deu para mais.