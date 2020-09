Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a entrada a vencer na Liga (2-0) ao derrotar o Farense:

«Entrámos muito bem no jogo e fizemos o primeiro golo com uma excelente jogada. Podíamos ter feito o segundo logo a seguir com a estratégia que tínhamos, pressão alta na reação à perda. Depois, obviamente, pela qualidade do adversário, começaram a fazer saída a três. Estávamos preparados, mas havia um desfasamento de posicionamento no lado direito, que foi bem aproveitado. Prevaleceu a nossa organização defensiva. Na segunda parte entrámos novamente fortes, numa situação clara de golo o guarda-redes é expulso. Depois fomos muito fortes, dentro daquilo que é a equipa que tenho. Fomos pragmáticos, objetivos e eficazes não concedendo qualquer oportunidade ao adversário na segunda parte. A vitória é completamente justa».

[O que faltou para não marcar mais] «A partir do momento em que o adversário fica em inferioridade numérica estivemos muito bem dez minutos, circulámos bem e entrámos com condições para marcar. Quem anda no futebol sabe que quando falhas começa a criar um desconforto porque não se fez o 3-0. Podíamos ter mais bola mas não concedemos espaços ao adversário».

[Mercado] «Saíram muitos jogadores dos que eram habitualmente primeiras escolhas. Os jogadores que vieram são jovens, de realidades diferentes e de paragens longas fruto deste momento. Temos de ter paciência. Obviamente estou à espera de jogadores. A direção sabe que precisamos de vários reforços, o campeonato é longo e precisamos de jogadores com outras características. Vencemos, estamos felizes, mas temos consciência que é preciso vir muita gente para termos competitividade».

[Pedro Amador] «Fez um excelente jogo, é uma grande contratação que o clube fez. Conheço-o pessoalmente, mas o clube é que o contratou. Dá todas as garantias, como se provou hoje. É uma boa dor de cabeça ter dois laterais com estas características».

[Jogo com o Benfica] «Não vou falar, estamos ainda longe desse jogo».

[Fábio Abreu] «É um ativo do clube. Não me passa pela cabeça perdê-lo mas sabemos como o mercado funciona. Se aparecer uma proposta muito provavelmente a administração pode tomar uma decisão, que me ultrapassa. Só o tenho como avançado, é um excelente jogador e um grande profissional. É um orgulho treina-lo e acredito que o futuro dele vai ser bom».