Ricardo Soares, treinador do Moreirense, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota por 2-1 frente ao Sp. Braga, no jogo que encerrou a ronda 18 da Liga:



«Tínhamos a clara intenção de pressionar alto o Sp. Braga. Assumo a minha responsabilidade. Não correu bem, sobretudo a partir do golo. Perdemos a bola, a equipa foi apanhada em contra-pé e o jogador do Sp. Braga é feliz. Retirou-nos confiança. Coloquei a equipa comprida, queríamos pressionar no corredor e depois por dentro, corremos grandes riscos. O Sp. Braga, como a grande equipa que é, fez o 2-0 em dez minutos. Estabilizámos a partir dos trinta minutos e podíamos ter reduzido pelo Fábio Abreu.



Ao intervalo percebemos que tínhamos de mudar de atitude e alguns comportamentos ao nível da agressividade. Melhorámos muito e fizemos uma excelente segunda parte. Podíamos ter feito o 2-2. O Sp. Braga criou-nos algumas aflições no contra-ataque, mas tivemos sempre o jogo controlado e dominado. Foi uma vitória justa do Sp. Braga, mas penso que fizemos uma excelente segunda parte.»





[O que mudou]: «Queríamos retirar o Sp. Braga da zona de conforto. É uma equipa extremamente forte com bola e tem uma primeira fase de construção muito forte. Está muito bem trabalhada, é mérito dos jogadores que interpretam muito bem a ideia do seu treinador. Quisemos pressionar alto, tentando explorar algum défice físico do Sp. Braga. O golo criou uma desconfiança na equipa e deu mais confiança ao Sp. Braga que por si só já está confiante.»



«Jogámos com as linhas mais juntas para dar estabilidade e fechar o espaço interior. Recuperámos imensas bolas e saímos com critério, pena foi que não fomos premiados pelo excelente trabalho dos jogadores. Assumo claramente a responsabilidade por esta estratégia arrojada.»



[Só um ponto desde que chegou]:



«Temos de situar as coisas. Jogámos em Paços de Ferreira com pouco treino, perdemos e merecíamos empatar. O jogo contra o FC Porto... todos viram como correu. Depois empatámos em Tondela e hoje... a primeira parte não foi boa, mas dizemos uma segunda parte... defrontámos uma equipa que tem um conjunto de jogadores com uma capacidade tremenda. Gostava de frisar o empenho e qualidade dos meus jogadores, sempre à procura do resultado. Com sorte, poderíamos ter feito um ponto. Penso que era merecido pelo que disse.»