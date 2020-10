Declarações do treinador do Moreirense, Ricardo Soares, na sala de imprensa do Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o empate ante o Boavista, 1-1, em jogo da terceira jornada da I Liga:

«Tivemos uma entrada forte. Era nossa intenção, perante uma equipa com qualidade individual. Queríamos retirar bola ao adversário, penso que conseguimos. Grande jogo, três equipas muito boas, a equipa de arbitragem fez um excelente jogo, não marcou faltinhas, marcou o que tinha de marcar e deixou jogar.»

«Entrámos bem, tivemos logo duas situações claras de golo e depois acontece um golo de antologia, do qual tenho pena de duas coisas: de não ter gente no estádio para poder festejar e gostava que esse golo fosse meu e não do adversário. Temos de dar os parabéns a quem faz um golo destes, é o que faz com que o futebol seja o desporto mais apreciado.»

«Depois, o adversário aproveitou momentos para ter mais bola, nós respirámos. Não quero que a minha equipa se desequilibre. Nós podemos perder jogos, não ter jogos bem conseguidos, mas queremos sempre ser equilibrados e não duvidar do processo. Ao resultado, o resultado era injusto para nós.»

«Fizemos o empate, podíamos ter virado o jogo. Fico triste pelos meus jogadores: pelo que trabalharam, mereciam os três pontos. Mas jogámos contra uma grande equipa, com um grande investimento e com jogadores com muita qualidade individual.»

[Estreias de Walterson, David Tavares e a saída por lesão de Fábio Abreu:] «Em relação aos atletas que se estrearam, acreditamos neles, sabemos da qualidade deles, não só esses dois, como os outros. Há já um conhecimento grande do resto dos jogadores, no entanto temos de fasear a análise: há um conjunto de jogadores que chegarem de realidades diferentes, mas que precisam de alguma adaptação, não à Liga, como a alguma carga de trabalho. São jogadores que tiveram uma paragem grande e isso tem custos. Além disso, o mercado e os clubes como o Moreirense têm de optar por esta forma de estar: contratar com qualidade. Penso que há mais equipas a sofrer do mesmo. Mas grande sentimento de alegria por eles trabalharem muito e com qualidade. O Fábio, é uma contusão, agora vai para a seleção, é um jogador determinante para nós. Ele tem demonstrado a qualidade dele.»

«Vejo margem de crescimento grande para esta equipa. Esta paragem veio na altura certa, há jogadores que estão cá há pouco tempo. Vai criar competitividade interna, de salutar para a equipa.»