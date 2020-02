Declarações do treinador do Moreirense, Ricardo Soares, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Portimão, em Portimão, após o empate a uma bola com o Portimonense, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«O resultado é justo. Era importante lutarmos pelos três pontos, importantes para nossa caminhada, contra um adversário que trocou de treinador esta semana e a quem desejo boa sorte neste regresso ao futebol português.»

«Estávamos preparados para as dificuldades que aconteceram. Conhecemos o Portimonense, uma equipa que tem qualidade individual e que iria colocar os problemas que surgiram. Ajustámo-nos e estivemos serenos no jogo. O resultado é justo, a acabar poderíamos ter feito o golo numa excelente jogada pela direita com o Pedro (Nuno) a aparecer e a finalizar de cabeça, mas seria muito penalizador para o Portimonense.»

«Estávamos claramente preparados para esta entrada forte do Portimonense. Eles entram fortes, mas quem criou as oportunidades de golo fomos nós, em transições fortes, em que ficámos com dois para o guarda-redes e mais uma situação do Bilel. Portimonense atacou o espaço entre o lateral-esquerdo e o central, criou-nos situações perigosas, mas controladas pela nossa linha defensiva.»

«Depois do golo, o Moreirense teve um momento em que perdeu equilíbrio e o Portimonense poderia fazer o 2-0. Se o fizesse iria ser extremamente difícil. Voltámos ao jogo. No fundo, o importante é que foi uma primeira parte dividida, com momentos para uma equipa e outros para a outra. Esperávamos ser mais fortes na transição ofensiva, o que não aconteceu tantas vezes. Na segunda parte, optámos por fazer uma pressão mais à frente, para não corrermos riscos de não atacarem o espaço entre o lateral-esquerdo e o central. Corrigido isso, senti o jogo controlado, embora no futebol baste o momento de inspiração de um atleta e tudo se altera. Senti sempre o jogo seguro, mas esperava mais agressividade ofensivamente.»