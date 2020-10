O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, considerou este sábado que a saída do avançado Fábio Abreu para o Al-Batin, após o fecho do mercado de transferências em Portugal, «não é uma preocupação». O técnico dos cónegos salientou, por outro lado, que o que o jogador de 27 anos fez no clube resulta da valorização de ativos, que permitiu um encaixe financeiro relevante para os minhotos.

«Estou habituado e já me deparei com várias situações parecidas. É extremamente gratificante olhar para o meu plantel e conseguir arranjar outra estratégia ou dinâmica, sem fugir das nossas ideias em absoluto, porque isso seria um erro tremendo», relativizou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses. «É gratificante pelo encaixe financeiro para o clube. Estou cá para valorizar ativos e isso foi conseguido mais uma vez. O trabalhou compensou, mas ele já não está cá. Cabe-me alterar uma nuance em função dos jogadores disponíveis e obter uma fórmula assertiva e eficaz para atacar, sendo que defensivamente também terá alguns custos», analisou.

Fábio Abreu foi o quinto melhor marcador da última edição do campeonato, tendo feito 36 jogos e 15 golos em 2019/2020, números aos quais juntou três jogos e mais dois golos pelo clube já em 2020/2021. A transferência para o clube árabe foi feita por cerca de 2,5 milhões de euros.

Sobre o adversário no duelo da quarta jornada da I Liga, Ricardo Soares disse que o Belenenses «tem características e dinâmicas interessantes e diferentes do padrão em Portugal». «É uma equipa bem trabalhada e organizada, estável no plano defensivo, a defender e atacar com muita gente. Esperamos dificuldades contra jogadores de qualidade, mas olhamos para nós e acredito que daremos boa resposta», afiançou.

Os médios Filipe Soares e Sori Mané ultrapassaram problemas físicos e estão aptos, ao contrário do guarda-redes Kewin, do defesa D’Alberto e dos avançados André Luís e Lacerda. O médio Ibrahima Camará testou positivo à covid-19 e está em isolamento.

O Belenenses-Moreirense joga-se no Estádio Nacional, a partir das 15 horas de domingo. António Nobre (AF Leiria) é o árbitro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.