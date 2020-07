Em antevisão ao jogo com o Belenenses, Ricardo Soares, treinador do Moreirense, diz que, com a permanência garantida, o jogo é uma «oportunidade» para a sua equipa crescer.

«É mais um jogo em que temos oportunidade de crescer e de demonstrar qualidade. Vamos lutar pela vitória, como fazemos em todos os jogos, sabendo que vamos encontrar um adversário extremamente motivado e difícil, que precisa de pontos para atingir o objetivo», realçou o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de Halliche ter visto o cartão vermelho e de Steven Vitória ter visto o quinto amarelo na receção ao Sporting, o Moreirense só tem um defesa-central disponível para o jogo frente aos lisboetas

«Isso coloca-nos à prova e faz de nós mais competentes ou menos competentes. Se não houvesse estas adversidades, não iríamos acrescentar mais valor a nós próprios», declarou.

Com o maior objetivo cumprido, o treinador Ricardo Soares diz querer «potenciar jogadores, mostrar profissionalismo» e segurar o oitavo lugar a tabela.

«O oitavo lugar seria uma boa classificação para o Moreirense. As equipas mais competentes nesta reta final vão conseguir mais pontos. Estamos numa excelente classificação. É difícil chegar mais acima [sete pontos para o Vit. Guimarães], pela qualidade dos adversários e pela distância pontual. Atrás, temos equipas de valia muito idêntica à nossa e queremos ser competentes», assumiu.

O Moreirense visita o Belenenses, 14.º classificado, no próximo sábado, às 19h15, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga Portuguesa.