O treinador do Moreirense defendeu este sábado que a sua equipa «fez um grande campeonato, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.

Na opinião de Ricardo Soares, os cónegos apenas ficaram atrás de um lote com os três cónicos candidatos ao título – FC Porto, Benfica e Sporting –, dos habituais candidatos aos lugares europeus – Sp. Braga e Vitória de Guimarães –, de um Rio Ave que se tem «habituado ao cimo da tabela» e de um Famalicão que foi a «sensação da prova, após um investimento em bons jogadores».

«A seguir a estas equipas, ficámos em primeiro. É um grande campeonato. O campeonato do ano passado ficará na história [do Moreirense], pelo maior número de pontos [52] e a melhor classificação de sempre [sexto lugar], mas nós também fizemos uma grande época», afirmou.

«Evoluímos para uma ideia de jogo em que não perdemos a capacidade para as transições, mas ganhámos um modelo de ataque em apoio. A equipa acabou a um nível elevadíssimo, passando de um bloco médio a baixo para um bloco com pressão alta, capaz de recuperar a bola em zonas adiantadas, com circulação por dentro e por fora. Os jogadores absorveram esta ideia para chegarmos com grande qualidade à parte final», prosseguiu.

Já com o campeonato resolvido, Ricardo Soares perspetiva um desafio «extremamente difícil» frente ao Tondela, uma equipa «muito organizada e com muita qualidade».

O encontro entre o Moreirense e o Tondela está agendado para domingo, às 19h30.