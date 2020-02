Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao V. Setúbal:

«O empata acaba por ser saboroso pela forma como foi obtido. O Moreirense faz um excelente jogo, uma primeira parte de grande nível, mas hoje o futebol foi injusto. Ganhámos em todas as vertentes do jogo menos no antijogo».

«Fizemos uma excelente primeira parte, difícil de igualar. Tivemos cinco oportunidades de golo, o que é difícil. Na segunda parte também entrámos bem, no entanto, depois o jogo esteve constantemente parado. Percebemos claramente que isto enerva os jogadores e há condescendência de quem dirige o jogo. Isso tira discernimento, perdemos discernimento na tomada de decisão e isso torna tudo mais difícil. O Setúbal teve qualidade defensiva, mas não teve uma única oportunidade de golo, não fez um remate à baliza. Fizemos o suficiente para dar a volta ao jogo. O Moreirense foi extremamente forte e foi penalizado pela falta de eficácia».

«Não podemos andar a apregoar um futebol positivo e depois praticar este tipo de situações. Os meus jogadores trabalharam muito mas o jogo não teve a intensidade que queríamos. É difícil por intensidade num jogo parado, mas o meu pensamento está na qualidade que os nossos jogadores fizeram na primeira parte».