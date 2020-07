Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate sem golos na receção ao Sporting:

«É importante e gratificante acabar por acontecer matematicamente o nosso principal objetivo, a quatro jornadas do fim. Em relação ao jogo, primeiro há que dizer que defrontámos uma grande equipa. Era nossa intenção entrar fortes e ter ascendente perante este adversário com um trabalho muito bem elaborado. A primeira parte foi claramente nossa, não me lembro de uma oportunidade do Sporting. Depois da expulsão, que pensei que fosse justa mas afinal não foi nada justa, mas de qualquer das maneiras tivemos de reajustar. A nossa vontade de ganhar ficou limitada porque perdemos profundidade. Fomos sempre seguros, o Sporting dominou mas nós controlámos».

[Balanço] «Ainda faltam quatro jogos e temos muito para caminhar. Tive uma entrada difícil no clube, com jogos difíceis. A adaptação a uma determinada metodologia demora o seu tempo e no começo não escondo que foi difícil porque há um caminho, não é carregar no botão e acender a luz. O começo foi difícil, mas estive seguro do que estava a fazer, num clube com boas condições, com departamentos competentes. As coisas foram evoluindo e hoje o Moreirense demonstrou uma capacidade incrível, muito consistente e que soma pontos».

[Empate foi um prémio?] «A partir do momento em que ficámos reduzidos a dez unidades com uma equipa com grande qualidade, o principal objetivo foi perceber o que é que o jogo poderia dar. Fechámos os corredores, obrigando-os a jogar por dentro, onde estávamos muito seguros e coesos, sem espaços entre linhas. O jogo esteve sempre perfeitamente controlado. Falhou capacidade ofensiva, mas penso que é por udas coisas: a qualidade do adversário, e alguma falta de frescura».