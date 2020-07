O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, acredita que o jogo ante o Sporting, que encerra a 30.ª jornada da I Liga, «vai prender as pessoas à cadeira». Antecipando qualidade em campo no duelo ante os leões, o técnico dos minhotos crê que é possível bater uma equipa que ainda não perdeu desde a chegada de Rúben Amorim.

Em seis jogos no comando técnico dos verde e brancos, Amorim leva cinco vitórias e um empate e foi precisamente no Minho, região que visita esta segunda-feira, que registou essa igualdade, ante o V. Guimarães.

«É um facto, são dados corretos. Algum dia vai ter que perder. Isso é fruto, essencialmente, da qualidade dele e dos seus jogadores, das estruturas e dos clubes, que proporcionam o estar mais perto de ganhar. Esta conjugação de fatores faz com que os treinadores ganhem mais vezes do que as que perdem. É mais um jogo, vamos tentar vencer, sabendo que é uma equipa grande do futebol nacional, tem qualidade, mas nós temos os nossos argumentos e se o Sporting não estiver um dia bom e nós num dia excelente, podemos vencer. Vamos a jogo com essa vontade de vencer», afirmou Soares, em conferência de imprensa, na manhã deste domingo, destacando os «jovens com muita qualidade» que «demonstram grande capacidade individual e uma perceção excelente» sobre o jogo, mesclando com «jogadores com provas dadas» em Alvalade.

«A minha equipa sabe o que tem de fazer para dar um grande espetáculo de futebol, que é o que queremos», acrescentou, abordando também a capacidade defensiva que cónegos e leões têm tido após a retoma. O Moreirense sofreu apenas três golos e o Sporting quatro, nas cinco jornadas após o reatamento da I Liga.

«Cada treinador tem a sua linha de orientação, segue o seu caminho e transporta ideias para os jogadores, para que se possa ser assertivo defensivamente e concretizador no ataque. Nos últimos dez jogos, sofremos um golo de bola corrida, só temos sofrido golos de penálti e dois de canto, salvo erro. Isto é a demonstração de duas coisas: grande compromisso coletivo e capacidade dos jogadores. Se não houvesse esses fatores, era mais difícil manter estes números. O nosso adversário tem estes números, mas não nos podemos esquecer que uma coisa é treinar o Moreirense, outra é uma equipa grande. As equipas grandes estão mais perto de fazer golos e sofrer menos. É uma análise factual. Vejo os meus jogadores têm muita vontade de ir a jogo, fazer um grande jogo e com vontade de vencer», frisou.

Para este jogo, Fábio Pacheco e Texeira, com problemas físicos, são baixas na equipa minhota.

O Moreirense-Sporting joga-se a partir das 21 horas de segunda-feira, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.