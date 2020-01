Manter as dificuldades que o FC Porto tem passado nos últimos anos em Moreira de Cónegos e tirar partido das baixas no plantel dos dragões é o objetivo do Moreirense para a receção desta sexta-feira ao FC Porto, a contar para a 16.ª jornada da Liga. Ricardo Soares, técnico dos Cónegos, estreia-se em casa no comando técnico do Moreirense e, no lançamento do jogo, frisou a importância de acreditar no processo.

«Nos últimos quatro anos o FC Porto teve cá dificuldades, tradicionalmente é sempre difícil jogar no nosso estádio. O FC Porto vem de uma série muito boa, é um candidato ao título, dispensa apresentações. Para nós, é importante acreditar no que fazermos. Sentimos que temos capacidade para lutar pela vitória até ao último segundo, se estivermos num dia bom e o FC Porto num dia menos bom», começou por referir o técnico em conferência de imprensa.

Ricardo Soares admite que esse histórico recente é um fator motivacional. «Tenho de colocar tudo na balança e utilizar tudo o que for possível para motivar os meus jogadores. O FC Porto está habituado a estas andanças, está preparado para a pressão. Quando o jogo começar, os dados estatísticos passam a valer zero. Acreditamos que podemos criar muitos problemas ao FC Porto, vamos lutar para vencer, os meus jogadores podem transcender-se nesses momentos e ser eficazes», frisou.

Os azuis e brancos apresentam-se em Moreira de Cónegos sem poder contar com Pepe, Zé Luís e Marcano, algo que Ricardo Soares pondera explorar. «Tentaremos tirar algum partido dessa situação, mas o FC Porto tem jogadores de elevada qualidade. Mas, essa é uma preocupação do FC Porto e não minha, tenho é de estar preocupado com os meus jogadores», vincou.

De resto, o técnico vê nas dinâmicas ofensivas a maior arma do conjunto de Sérgio Conceição. «Têm um conjunto de dinâmicas ofensivas extremamente enraizadas. É uma equipa que está a utilizar muito bem o seu jogo interior, ao contrário do passado, em que era mais vertical com o Marega. Este FC Porto joga mais pelo interior, sem descurar as transições. Tem poucos pontos fracos, mas alguns. Vamos tentar atacar os espaços que vamos ter», apontou.

Esta temporada Ricardo Soares já se bateu com o Benfica, ao serviço do Covilhã, tendo conseguido um empate. Não entra em comparações porque «não se podem misturar as coisas», relembrando ainda que está há pouco mais de quinze dias no Moreirense.

Sem poder contar com o lesionado Steven Vitória, Ricardo Soares lamentou ainda a lesão prolongada de Luther Singh, a principal referência ofensiva dos Cónegos. «Tive a infelicidade de perder o Luther, um jogador importante, um jogador diferenciado, especial. É uma perda, não podemos esconder», atirou.

O jogo entre o Moreirense e o FC Porto está agendado para as 21h15 desta sexta-feira no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.