Declarações de Ricardo Soares, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-4) frente ao FC Porto:

«Entrámos muito bem no jogo, fizemos um golo e podíamos ter feito o segundo. Depois o Porto, a partir dos 25 minutos, acaba por nos colocar dificuldades, fruto das qualidades dos seus jogadores. Tapámos bem os espaços interiores e criaram dificuldades exteriores. O jogo define-se nos detalhes. Fazem dois golos rapidamente, reagimos bem, e a primeira parte foi de bom nível da minha equipa. A vitória assentava melhor ao intervalo. Na segunda parte não tivemos a intensidade necessária, as dificuldades foram maiores com as substituições do Porto. Tínhamos de por o Porto mais em sentido na segunda parte».

[Amargo de boca pelos dois primeiros resultados?] «Claramente. O jogo de Paços pertence ao passado, neste jogo tivemos uma grande organização defensiva, o Porto teve muitas dificuldades a jogar nos primeiros trinta minutos. Saímos com critério, mas com equipas grandes o mínimo detalhe acaba por resolver. Estávamos estáveis e o Porto fez o terceiro golo, é como digo, os detalhes fazem a diferença. Precisamos de manter a organização mais tempo, temos de trabalha muito par isso».