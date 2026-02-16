Foi à lei da bomba que o Moreirense regressou às vitórias e ao 6.º lugar do campeonato, aumentando ao Rio Ave o score de cinco derrotas consecutivas. Os vilacondenses dominaram todo o encontro, tiveram mais posse de bola, fizeram quase 20 remates à baliza contrária, mas deixaram a eficácia em casa.

Já os cónegos foram letais na hora de rematar à baliza. Rodri Alonso fez o primeiro com um remate em arco de fora da área, enquanto Stjepanovic utilizou uma bomba de Carnaval para carimbar o triunfo. Blesa estreou-se a titular e fez também a estreia a marcar pela turma rioavista. Silaidopoulos continua com a vida difícil em Vila do Conde.

O treinador dos vilacondeses fez três alterações depois da derrota (3-0) sofrida em Braga. Além de mudar peças no onze, o grego abandonou a tática os três centrais e foi a jogo num 4-2-3-1. Vasco Botelho da Costa afinou pelo mesmo diapasão e também mudou três homens. Saíram Álvaro Martinez (castigado), Afonso Assis e Landerson e entraram Stjepanovic, Kiko Bondoso e Francisco Domingues.

O treinador grego parece ter encontrado a fórmula de colocar o Rio Ave a praticar bom futebol. A primeira metade foi toda dos vilacondenses, faltando ser mais incisiva no último terço. A formação cónega, por seu turno, marcou na única aproximação à baliza nos primeiros 45 minutos. Rodri Alonso pegou no esférico à entrada da área, encheu-se de fé e, com um remate em arco, colocou-o na gaveta. Grande golo!

Antes disso, já Nikitscher tinha visto Francisco Domingues evitar o golo em cima da linha após cabeçada. O golo da igualdade surgiu já perto do intervalo. Blesa recuperou a bola à entrada da área e rematou para o fundo das redes. O esférico ainda desviou num defesa cónego e entrou. Já na compensação, Bezerra apontou um canto direto que obrigou André Ferreira a voar para evitar o golo.

No reatamento pouco ou nada mudou. Os de Vila do Conde voltaram a entrar melhor e voltaram a ser os de Moreira de Cónegos a marcar. Stjepanovic recebeu a bola em zona frontal e, qual Obus, disparou uma bomba para a baliza rioavista. Mais um excelente golo. Os da casa responderam de imediato, mas André Ferreira voltou a negar o golo, ao parar o remate de Vrousai que levava selo de golo.

O Rio Ave parece ter sentido o golo sofrido e, apesar de continuar a dominar o desafio e a ter mais bola, sentia dificuldades nas aproximações à baliza. Até ao final, a formação cónega soube fechar os caminhos para a baliza e conquistou três preciosos pontos. Os vilacondenses não mereciam a derrota, no entanto ainda vão ter de trabalhar muito se quiserem sair da zona aflitiva em que se encontram.

FIGURA: Stjepanovic (Moreirense)

Que bomba! Que golaço! O médio sérvio marcou o golo que valeram três preciosos pontos ao Moreirense, mas isso foi a cereja no topo de uma excelente exibição. Stjepanovic preencheu o miolo de terreno, sendo o primeiro a defender e o primeiro a fazer a transição para o ataque. Quando apanhou o esférico à entrada da área, não foi de modos e disparou uma bomba para o triunfo,

MOMENTO DO JOGO: Golos cónegos

O Moreirense venceu graças a dois fantásticos golos, não a uma exibição de luxo. Rodri Alonso foi o primeiro a marcar, com um remate em arco de fora da área sem hipótese de defesa para o guardião vilacondense. Stjepanovic não quis ficar atrás, mas o golo foi à lei da bomba. O remate forte e colocado só parou nas redes locais. Dois excelentes golos que valeram o bilhete.

POSITIVO: Melhoria do jogo rioavista

O Rio Ave, nos últimos quatro jogos, para além sair derrotado, realizou exibições pobres e que deixaram os adeptos com os nervos em franja. Isso não aconteceu nesta partida, já que os vilacondenses mostraram bom futebol e boa ligação entre setores, apesar de metade da equipa inicial não ter iniciado a época em Vila do Conde.