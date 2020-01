Ruben Amorim chegou ao sexto triunfo seguido em igual números de jogos no comando técnico do Sporting de Braga e igualou um recorde que pertencia a Jorge Jesus.



Confrontado com esses dados, o técnico desvalorizou.« Fico feliz por vencer. Foi importante para a equipa ter esta série de vitórias, mas não muda nada. Queremos continuar esta caminho. Caso não tivéssemos ganho hoje, estávamos em sexto. Vamos pensar jogo a jogo e ver quem podemos passar. Queremos manter o nosso lugar e tentar melhorar. Foi o que pensei. Fico feliz, mas não penso em recordes. É sinal de que estamos no bom caminho. Tínhamos de voltar a ultrapassar o Rio ave e aproxima-nos da frente», respondeu.



Além das vitórias, Ruben Amorim já conquistou um troféu: a Taça da Liga.