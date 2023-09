Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Sp. Braga, referente à 3.ª jornada da Liga, o treinador do Moreirense Rui Borges expressou esta sexta-feira a confiança dos jogadores do Moreirense.

Recorde-se que o encontro vai ser disputado durante esta paragem para as seleções, devido ao jogo europeu do Sp. Braga frente ao Panathinaikos realizado no dia 23 de agosto, a contar para a segunda mão do ‘play-off’ da Liga dos Campeões, que os minhotos venceram por 1-0

O técnico de 42 anos admitiu que a primeira vitória no campeonato, sobre o Desportivo de Chaves (4-2) no último domingo, gerou «um sentimento muito positivo» num plantel com «uma alma diária muito boa», que viveu «uma semana muito boa de trabalho» e que pretende pontuar no encontro marcado para as 18:00 deste sábado, na vila de Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, num jogo com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

«A equipa tem de estar preparada para qualquer momento do jogo. Quem estiver mais equilibrado em todos os momentos, tem mais probabilidades de vencer. Vamos passar por dificuldades. Nem sempre nos vamos superiorizar. Os jogadores estão confiantes, cientes do que pode ser um bom jogo de futebol», disse Rui Borges, citado pela Agência Lusa.

Sobre o Sporting de Braga, Rui Borges enfatizou tratar-se de uma «grande equipa» elo seu «valor coletivo» e pelo «valor individual».

O treinador da equipa de Moreira de Cónegos ‘desvalorizou’ ainda as ausências de Niakaté, na defesa, e dos avançados Ricardo Horta e Abel Ruiz, convocados para as respetivas seleções nacionais, salientando que a qualidade do plantel bracarense vai além desses jogadores.

«São valores muito bons do Braga, mas não vejo as coisas nesse sentido. Pelos jogadores que tem, há muita qualidade, há um forte investimento do clube numa perspetiva do campeonato. O Abel Ruiz dá ataque à profundidade. O Banza dá outras coisas. Dadas as características do nosso estádio, se calhar até encaixa na perfeição no que o jogo pede»

Já do lado cónego, o extremo Kodisang não entra nas opções de Rui Borges por se encontrar na concentração da seleção da África do Sul e enfatizou a necessidade de os seus jogadores estarem sempre «concentrados, rigorosos e focados» para aumentar as chances de vitória, sublinhando que 80% do jogo de futebol depende das decisões dos jogadores em milésimos de segundo e reconheceu que a equipa demonstrou algum comodismo inconsciente na forma como defendeu a vantagem mínima em Chaves, abdicando da posse de bola em vários momentos.

O Moreirense, atualmente em 10º lugar na Liga, com quatro pontos, recebe o Sporting de Braga, que está na 9ª posição com a mesma pontuação.