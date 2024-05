Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-0) frente ao Vizela, que confirma a descida dos vizelenses:

«Mérito da equipa, de toda a equipa. Deu uma demonstração enorme do que é competência, resiliência e compromisso. Têm dado uma demonstração de ambição e de coragem. Sabíamos o que o Vizela é capaz com bola, levava a que fôssemos muito rigorosos na primeira linha de pressão, e a equipa foi muito competente. Chegámos ao golo numa inspiração do Ofori, que me deixa feliz, tem crescido, é algo que tem insistido. Tinha prometido três dias de folga quando fizesse golo fora a área, tive que os dar. Não demos grandes lances de perigo, jogo competente da nossa parte, era merecido fazer mais golos. Já jogou toda a gente, fico contente, com o azar do Maracás entrou o Gilberto, com 20 a nos mostrou presença. Esteve tranquilo, fico feliz por ele, disse ao mister que está ali para contar com ele».

[49 pontos, podem chegar ao máximo que o clube alcançou, 52 pontos. É um objetivo?] «São os objetivos ainda possíveis, agarramos-nos a eles. Já não saímos do sétimo lugar, se ficássemos em sétimo era um grande campeonato, queremos ser sextos, sem dúvida, queremos chegar à pontuação máxima do Moreirense, 52 pontos, chegar a eles e depois bater isso. Não há facilitismo, o grupo está muito coeso, preparado para jogar e para não jogar».