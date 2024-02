Na antevisão ao jogo com o Desportivo de Chaves, o treinador do Moreirense destacou que o conjunto flaviense «não se dá por vencido», apesar de ocupar o penúltimo lugar na tabela.

«Espera-se-nos um jogo muito competitivo. Se não formos competitivos, vamos ter dificuldades contra uma equipa à procura de pontos. Temos de ser rigorosos nos comportamentos individuais. Queremos a vitória. Vai custar, vai ser difícil, mas queremos chegar aos 35 pontos. Isso tem de nos motivar», sublinhou Rui Borges.

O treinador dos minhotos vincou que o Desp. Chaves é uma equipa com «uma alma muito grande», à imagem da região de Trás-os-Montes e do seu treinador, Moreno, que se recusa a «dar por vencida do primeiro ao último minuto», mesmo a «jogar sob “brasas”».

Rui Borges destacou ainda que os centrais flavienses são «competitivos e fortes» a atacar as bolas paradas. Além disso, elogiou o «comportamento fantástico» dos quatro avançados ao seu dispor, Rodrigo Macedo, Matheus Aiás, Mingotti e Luís Asué, estes dois últimos contratados no mercado de inverno.

«A nossa equipa é jovem e temos de lhe dar tempo. Não podemos esperar que o Luís chegue e mostre tudo de uma vez. Tem características muito interessantes, mas ainda está longe do que pode valer. Está a viver uma fase de crescimento, a perceber as dinâmicas defensivas e ofensivas da equipa», finalizou.

O Moreirense recebe o Desp. Chaves, em partida da 21.ª jornada da Liga agendada para as 18h00 de sábado e que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.