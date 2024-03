Na antevisão ao jogo da 24.ª jornada com o Rio Ave, o treinador do Moreirense, Rui Borges, destacou a «boa resposta» dos cónegos na última ronda, com o triunfo por 1-0 no Algarve.

Ainda assim, pediu à sua equipa para manter a senda vitoriosa, na receção a um adversário com uma «proposta de jogo diferente».

«É uma equipa que, nas últimas seis jornadas, perdeu apenas uma vez. (…) Reforçou-se bastante no mês de janeiro. Vem motivada, porque fez um belíssimo jogo contra o Sporting (3-3). São fatores a favor deles, mas estamos a fazer um campeonato muito equilibrado. Os três pontos em Faro têm muito mais valor se conseguirmos dar seguimento em nossa casa», disse Rui Borges em conferência de imprensa.

«É uma partida difícil, à semelhança das últimas jornadas. Há muita gente a lutar pelos pontos, pela manutenção, por isso os jogos vão ser mais difíceis, mais competitivos», frisou.

Apesar de garantir um Moreirense fiel à sua «ideia de jogo», Rui Borges deixou espaço para mexidas no onze.

«Temos 29 jogadores. Têm de estar todos preparados para jogar ou não jogar. Nestes anos todos, como equipa técnica, nunca damos a entender a equipa que vai jogar no próximo jogo. Toda a gente tem de estar preparada em ideias de jogo coletivas», vincou.

O técnico dos cónegos destacou ainda a entrega da documentação para a participação em provas da UEFA, ato inédito no Moreirense, sexto classificado da Liga.

«Foi uma coisa natural. Estamos numa boa posição. O clube precaveu-se. Estou feliz por ser a primeira vez que o faz. Mais do que isso, resta-nos trabalhar. Estamos focados no jogo para cada fim de semana. O licenciamento não cria mais pressão. É uma forma de a estrutura demonstrar um acreditar grande no grupo», concluiu.

O Moreirense recebe o Rio Ave a partir das 15h30 de sábado, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.