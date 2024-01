Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota pesada (1-4) frente ao Casa Pia:

«Foi um dia menos bom. Ia acontecer em algum momento, não somos diferentes dos outros. Tivemos quinze minutos muito bons, a perceber os espaços para ferir o Casa Pia, chegámos ao golo com simplicidade com coisas que treinamos. Numa primeira parte expectante, à espera de bolas paradas, o Casa Pia, que é uma equipa fisicamente muito forte, acabam por chegar ao empate com felicidade, o segundo golo foi um pouco a imagem do Moreirense: sem chama lenta e apagada, bem em alguns momentos com bola, mas faltou um pouco de chama enquanto equipa. Não ganhámos uma segunda bola, não fomos capazes de igualar a competitividade do Casa Pia. Fomos ficando intranquilos, tentámos entrar no jogo na segunda parte e novamente num lance em que chegam ao 4-1 e o jogo fica frio. Resultado estava feito, acabou por ser como o dia: frio».

[Faltou um ponta de lança para mexer a partir do banco?] «O Moreirense precisava de ter uma chama. O avançado estava lá e fez o papel dele, fez o golo mesmo num dia em que acordou com 39 de febre. Fez o que lhe foi pedido. Mercado? O Moreirense vai ao mercado quando for necessário, foi um dia mau. Não fomos capazes de tirar sumo, o adversário foi capaz, teve mérito no aproveitamento. Não estivemos à imagem do que temos estado».

[Ilações da derrota pesada] «Temos de perceber o porquê de não sermos tão competitivo como temos sido. Os jogadores não são máquinas, amanhã não vou precisar de falar muito e eles vão perceber. O grupo é top, volto a destacar, e amanhã vão voltar a trabalhar. Já o disse, a segunda metade do campeonato vai ser o triplo mais difícil, temos de continuar a trabalhar».