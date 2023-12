Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, após o empate na visita ao Vizela (0-0), na 15.ª jornada da Liga:

«Faltou-nos definir melhor no último terço. Os únicos lances de perigo que existem no jogo são nossos. Apesar de tudo, foi um jogo com características de que já estávamos à espera. Foi um dérbi, muito competitivo, com muitos duelos. Numa fase inicial, estávamos expectantes porque não sabíamos o que íamos encontrar. Adaptámo-nos rapidamente. Não deixámos o Vizela criar qualquer lance de perigo.

Foi um jogo muito competitivo, repartido. É um dérbi caloroso. Faz parte e é bom. Apesar de tudo, acaba por ser um resultado justo. A haver um vencedor, penso que deveríamos ser nós, pelas oportunidades e pelos lances de perigo.

As nossas equipas [da equipa técnica de Rui Borges] têm sido muito equilibradas em termos de resultados. O Moreirense acaba por ser o seguimento do que tem sido o nosso trabalho de há sete anos até aqui. E tenho a sorte de ter um grupo como este. E vou enaltecer o grupo até ao fim, mesmo quando as coisas não correrem bem, porque tem uma ambição fantástica, e eu só tenho que acompanhar a ambição deles e fazê-los acreditar no nosso trabalho, na nossa ideia, na minha palavra. Se acreditarem, é só agarrar-me a eles porque, se for um treinador com bons resultados, tudo devo aos jogadores.»