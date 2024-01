Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a vitória (1-0) frente ao Famalicão:

«Duas partes distintas. Primeira parte muito boa da nossa parte, nós com bola a chegar ao último terço, podíamos ter sido mais agressivos e tomar melhores decisões. Penso que faltou alguma inspiração, mas a primeira parte foi bem conseguida, muito fortes nas reações à perda. A segunda parte foi diferente, o Famalicão esteve melhor, sem criar grande perigo, mas a ter mais bola. Fomos caindo na intensidade, tentámos refrescar e ao intervalo disse que o jogo ia ser decidido no pormenor. Acho que o Famalicão na primeira parte nos respeitou demasiado, sabia que perdendo aqui ficava distante. Estávamos cientes nos momentos em que são fortes, mas o jogo foi equilibrado. Chegámos ao golo num detalhe de bola parada, fomos felizes, competentes, corajosos e ambiciosos. Nos últimos minutos foi defender o resultado, a malta agarrou-se a isso. Ganhámos a uma grande equipa, que ainda ontem disse na antevisão que o objetivo é o quinto lugar».

[Volta a marcar na reta final] «A característica desta equipa é a competitividade, não marcar no final. Temos feito golos em vários momentos do jogo, a equipa quer ganhar, é competitiva e não vira à cara à luta. Acreditam na ideia, por isso sou um treinador feliz. Acreditam muito, temos um grupo espetacular, vou dizer sempre isso independentemente dos resultados até ao final do campeonato».

[Mercado] «O objetivo é não sair ninguém, penso que não sairá, mas se sair temos de nos adaptar, faz parte. Todos os dias temos desafios novos, temos de nos desafiar de alguma forma, espero que não seja dessa forma, com a saída de jogadores. Todos, titulares ou suplentes, têm dado sempre uma resposta fantástica».