Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-0) frente ao Desportivo de Chaves:

«Acaba por ser uma vitória justa, no cômputo geral. Entrámos bem, o Chaves conseguiu equilibrar, falhámos muitos passes fáceis, tivemos espaço para a largura, mas insistimos no jogo interior. Na segunda parte têm a melhor oportunidade, até, depois na segunda parte não têm mais nada. Pegámos no jogo, tentámos chegar ao último terço, tem faltado inspiração à malta da frente, aos nossos extremos, apesar de o Madson ter um lance de inspiração e resolver. Depois do 1-0 até podíamos, com mais um pouco de confiança, ter matado o jogo e demos um bocado de alento ao Chaves, mas sem criar grande perigo».

[Chave para resolver o jogo] «A chave foi a nossa competência. Mantivemos mais uma vez a baliza a zeros. Já disse que a segunda volta ia ser muito difícil, estamos a tentar encontrar momentos para sermos melhores, não me desculpo com a saída do André Luís, que nos dava muito, estamos numa adaptação com malta nova. A malta que entrou teve espírito de entrega, de refrescar. É o acreditar da equipa, a ambição da equipa que nos leva a vencer».

[Ambição depois da meta dos 35 pontos alcançada?] «Agora vamos ter de dar uma demonstração da nossa ambição enquanto grupo. Somos sextos, temos acima o quinto, temos de ver como podemos lá chegar. Quem está acima tem estado bem, não tem perdido pontos, a nossa ambição tem de ser jogo a jogo, não vale a pena estar aqui a dizer que queremos o quinto. Disse há três semanas que o grupo é que ia dar uma reposta, vamos ver. Chegámos aos 35 pontos, que achamos que poderá dar para manter na Liga, o objetivo é esse e conseguimos. Agora temos de dar uma demonstração da nossa ambição e o que queremos para o futuro. É o grupo que tem de dizer, acho que a ambição é grande».