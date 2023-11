Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (1-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Foi uma primeira parte bastante equilibrada, em alguns fomos momentos melhores, mais pró-ativos, num momento ou outro podíamos ser mais competitivos no meio campo, mas não deixámos o Vitória criar lances de perigo. Temos duas ou três situações de finalização em que poderíamos ter sido mais felizes. Na segunda parte o Vitória entrou melhor, nós estávamos intranquilos, deixámos o Vitória ganhar confiança, mas fomos recuperando e o jogo tornou-se um pouco equilibrado. Foi um bom jogo, com duas equipas a querer ganhar, a respeitarem-se, fomos felizes no golo, conseguimos lá chegar com golo e depois controlámos bem a profundidade, o Vitória bombeou bolas para as referências, mas sem perigo. Penso que foi justo, no banco a meu sentimento era que a equipa que fizesse golo ia ganhar o jogo. Destaco uma ambição fantástica da minha equipa».

[Como sentiu o dérbi] «A importância é a mesma dos outros jogos, qualquer jogo é importante. Sou um treinador feliz desde que cheguei a esta casa, lidero um grupo fantástico com um grande compromisso. Estava um pouco ansioso, depois foi o libertar disso, por ter estádio cheio, num bom espetáculo».

[Difícil manter os pés no chão com 17 pontos em 10 jogos?] «Os meus jogadores têm uma ambição muito grande, não se focam no que já fizeram. A malta que não jogou entra amanhã no treino com uma vontade enorme de treinar e de ser solução, são uma equipa muito comprometida, têm uma ambição infinita, querem ser melhores. Temos 17 pontos, o próximo objetivo são os 20 pontos. Têm um foco enorme, não preciso de estar preocupado em ter os pés no chão».