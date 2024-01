Declarações do treinador do Moreirense, Rui Borges, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 5-0 ante o FC Porto, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«É difícil vir jogar a uma casa destas e levar golo cedo no jogo. Apesar disso, entrámos bem no jogo, mesmo depois do golo tivemos resposta positiva com bola, até aos 25/30 minutos fizemos um belíssimo jogo. Mesmo no processo ofensivo não nos escondemos, quisemos assumir bola em alguns momentos. Penso que fizemos uma primeira parte competente, o FC Porto teve mérito no golo que fez, mas fizemos uma primeira parte competente.»

«Na segunda parte entrámos muito bem e o FC Porto, nas três primeiras vezes que vai à nossa baliza, faz 4-0. É difícil. Contra estas equipas não podemos errar, errámos em pequenas coisas e sofremos. Pagámos caro. São três pontos, andar para a frente. Temos de valorizar o trabalho desta equipa, por tudo o que tem feito ao longo da época. É o início da segunda volta, já disse que vai ser mais difícil do que primeira, mas até aqui tínhamos perdido com o Sporting em jogos fora. Identifica o que a equipa tem feito, principalmente fora, e não belisca em nada.»

[Depois do 2-0 a equipa perdeu alguma intensidade:] «Sim, claramente. Depois do 2-0 a equipa sentiu muito. A derrota com o Sporting foi idêntica, porque com o Sporting sofremos o 1-0 cedo na segunda parte e animicamente caímos muito, porque estávamos a sentir que estávamos bem no jogo e aqui aconteceu o mesmo. Apesar de tudo, fizemos uma primeira parte boa, competente, perante um grande adversário. Na segunda parte entrámos e temos oportunidade para empatar o jogo, a equipa está bem e de repente, 2-0 e 3-0. A equipa foi abaixo, foi sentido isso de forma geral, até a malta que entra normalmente passa um pouco de energia e hoje nem os jogadores que entraram passaram essa energia, sentimos os golos. Mas o FC Porto, na segunda parte, das primeiras vezes que vai à nossa baliza, faz golo. Contra estas equipas, não podemos dar-nos ao luxo nós, equipas médias/baixas, de levarmos com transições com equipas grandes, porque a qualidade é visível e vai sair caro. Depois, o quinto golo é um erro nosso na etapa de construção que não pode existir.»

[O que tira de positivo:] «Principalmente a primeira parte, em alguns momentos tivemos qualidade, a equipa a trabalhar imenso dentro da imagem que tem deixado. Na primeira parte até tivemos bastante bola, nos primeiros 15 a 20 minutos temos contra-ataques. Não tomámos as melhores decisões nesses momentos de finalização. Depois do 2-0 deixámos de existir e não pode acontecer isso.»