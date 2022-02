Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (4-1) frente ao Belenenses:

«Sofremos um golo, perante o cenário dos últimos jogos, mas a equipa teve força. A equipa fez um bom jogo na primeira parte e sofre aquele golo contra a corrente do jogo. Foram felizes. Mas, a equipa foi forte, é positivo ver isso, a equipa não se deixar abater, continuou a jogar da mesma forma, foi à procura do segundo golo. Depois houve a expulsão e marcámos o segundo de bola parada. Tivemos capacidade de chegar, de criar oportunidades. Um objetivo não foi conseguido: não sofrer golos, foi uma adversidade pontual. Acho que fizemos um grande jogo, com alma, qualidade, intensidade, organização. Para mim hoje é um dia bom, em que me sinto realizado. Já merecíamos um resultado e uma vitória assim. Espero que possam vir muitas mais, esta vitória foi importante para a abordagem ao jogo em Famalicão».

[Mais do que três pontos?] «Sim, mais do que três pontos. Permitiu sair da zona de despromoção, aproximamos-nos de outros adversários e estamos neste grupo de equipas que vai lutar arduamente para se manter na primeira liga. Vai ser duro, faltam treze jornadas, mas depois do que vi hoje da equipa dá confiança. Não podíamos falhar, a vitória era o único objetivo e conseguimos».

[Pedro Amador] «Fui eu que o lancei no Braga, conheço bem. Evoluiu defensivamente, dá garantias, tenho vindo a conversar com ele, tem um papel fundamental neste sistema em que os laterais são alas. Disse-lhe que tem de ser decisivo no último terço. Esteve muito tempo parado, tem vindo a gerir a fadiga, hoje apareceu muito bem quer ofensivamente quer defensivamente».

[Mirallas] «A equipa está bem, os colegas têm outro ritmo. Apesar de 34 anos fez uma data de golos e assistências, pena ter parado. Esteve parado, quis ficar perto da família, esperou por outro projeto, mas não entonteceu. Precisa de ritmo, de jogar, para nos poder ajudar. Quer ajudar, azia vai haver sempre, se não houver não quero esses jogadores na equipa. Cabe-me a mim gerir bem essa situação, ele é um jogador experiente, sabe que nos pode ajudar e que tem de crescer. Vamos com calma, jogo a jogo, percebendo como é que nos podem ajudar ainda mais».