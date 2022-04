Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a vitória (2-0) frente ao Tondela:

«Ontem disse que a equipa estava a precisar de materializar as oportunidades e não sofrer golos, até pelo confronto direto. Foi um pleno hoje. Entrámos fortes, não deixámos o Tondela jogar, criámos algum nervosismo na parte deles, fomos inteligentes na parte como chegámos e finalizámos, também no plano estratégico do jogo. Perder o Yan não nos deixou satisfeitos, de maneira nenhuma, mas por outro lado o Derik voltou a entrar bem e acrescentou. Conseguimos chegar a um resultado importante no final da primeira parte. Na segunda parte, confesso, com este calor, com este lado emocional, não podíamos continuar tão pressionantes como queríamos. Apenas tiveram uma oportunidade, pelo Salvador, mas controlámos o jogo com inteligência até ao final. Acho que é uma vitória justa da melhor equipa».

«Há quinze dias atrás estávamos num momento muito negativo, mas a palavra de ordem foi sempre resiliência. No final isto resume-se a detalhes, temos de ser concentrados o jogo todo, e nisso a equipa está melhor do que antes. Estamos numa boa fase, mas alerta, ainda não conseguimos nada. Demos um grande passo, mas ainda faltam quatro jogos muito difíceis. Esta é uma equipa à minha imagem, no que é a entrega, a ambição e a crença».

[Linha ofensiva] «O Rafael Martins há muito tempo que precisava de marcar, basta-lhe meia oportunidade, quase para marcar, vinha a ter oportunidades e até ele se ria do que estava a falhar. É o melhor marcador de sempre do Moreirense, ninguém esquece isso, já deu muito ao Moreirense. O Mirallas tem muita experiência, jogou em grandes clubes, é internacional, pena não podermos contar com ele noventa minutos».

[Adeptos] «Fora fantásticos, foram o 12.º jogador do princípio ao fim. Vieram em massa, a vila toda, queremos a vil toda connosco até ao final. Estamos gratos por isso».