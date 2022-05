Ricardo Sá Pinto desejou que o Moreirense repita no domingo a superação de outras fases da temporada para dar a volta ao Desportivo de Chaves no play-off e garantir a permanência na Liga.



«Esta equipa já esteve morta várias vezes este ano. Lembro-me que estivemos a cinco pontos do play-off e a seis da salvação direta. Precisávamos de ganhar a Gil Vicente, Tondela, Belenenses SAD e Vizela e lá ganhámos. Mostrámos várias vezes que, perante as adversidades, conseguimos superar-nos. Amanhã [domingo], acontecerá isso e iremos mostrar a grande equipa que somos», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Tal como no jogo do passado sábado, o técnico dos cónegos não vai estar no banco de suplentes devido a suspensão.

«De uma vez por todas, temos de jogar à imagem daquilo que fizemos nesses jogos e à imagem do próprio povo da vila de Moreira de Cónegos, que é encarado como gente de trabalho, lutadora e humilde, que faz grandes sacrifícios e quer vencer na vida. Esse é o nosso lema. Temos tido altos e baixos, mas não há mais oportunidades e vamos ter de mostrar superação para continuar na Liga, que é o nosso lugar. Não há outro», notou.



Sà pinto assegurou que o Moreirense «está unido e forte» para superar os flavienses.

«Acho que houve grande demérito nosso no último jogo e muita eficácia do adversário. O Chaves fez dois remates à baliza e dois golos, que, no meu ponto de vista, foram muito consentidos pelo Moreirense. Não quer dizer que o opositor não tenha o valor que tem, porque tem jogadores de I Liga e até já tinha dito que, para mim, é o melhor plantel do segundo escalão. Agora, não fomos aquela equipa que costumamos ser», lamentou.



«Trabalhámos esta semana em função desse primeiro jogo da estratégia que deveríamos ter aplicado e não o fizemos como combinado. Houve alertas, correções e muito trabalho no campo. Sinto que eles perceberam de uma vez por todas que têm de estar sempre 100 por cento concentrados e motivados, com respeito e humildade por qualquer adversário. No dia em que não o fazemos, somos logo penalizados. É o que nos tem sucedido», acrescentou.



Frimpong está ausente devido a lesão enquanto Miralllas e Yan estão em dúvida para o encontro deste domingo. O pontapé de saída está marcado para as 19h30, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas.