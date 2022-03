Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (0-2) frente ao Sporting:

«Estamos tristes porque não conseguimos pontuar, mas jogar contra o Sporting não é fácil, acho que entrámos bem no jogo com remates, só tenho pena é que tivéssemos sofrido, não pelo volume de jogo do Sporting, foi mais uma vez numa segunda bola num lance de bola parada. Não estamos a conseguir controlar estas situações, não estamos com felicidade. Não foi pelo volume, que era normal, mas não foi por aí. Qualquer equipa precisa de felicidade, aquele segundo golo foi muito pesado. Mesmo assim a equipa reagiu, na segunda parte não conseguimos ter tanta bola como gostaríamos de ter, mas fomos um Moreirense que eu gosto de ver, com coragem e toda a gente a cumprir aquilo que estava pensado. Foi completamente diferente, é isto que nos falta, sermos mais consistentes o jogo todo. Ficámos com essa ideia de que a segunda parte é o que queremos, quem faz ao Sporting o que fizemos, a jogar no meio campo deles muito tempo, tem qualidade e pode fazer a outras equipas. São oito finais que temos pela frente, estamos todos juntos e tenho muita confiança nestes jogadores. Tenho a convicção que vamos ficar na Liga, mas vai ser uma luta até ao final».

[Faltou definição na segunda parte] «Faltou assertividade no último terço. Temos de enquadrar melhor e preparar melhor essa chegada ao ataque. É um bom principio, mas é pena só termo reagido e não termos agido. Sabíamos da qualidade dos cruzamentos do Porro, de chegada do Paulinho e do Slimani na área, mas não foi com grande caudal ofensivo, daí a minha mágoa de não ter sido pelo volume, não poderíamos parar tudo, mas sim foram casos pontuais».