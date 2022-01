Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirnese, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após a derrota (0-2) frente ao Santa Clara:

«Acho que o resultado é muito injusto. Na primeira parte, nem de um lado do outro, alguém merecia estar a ganhar. São os detalhes que vão fazendo a diferença, pequenos momentos de desconcentração são cruciais. A equipa não estava preparada para sofrer aquele golo. Falámos ao intervalo, subimos as linhas, mudámos a estrutura, e a equipa estava bem no jogo, sem criar grandes oportunidades. Pelo volume que estávamos a criar, acreditávamos todos que pelo menos o empate era possível. Há um segundo momento, a expulsão, que enfim. Estávamos bem, íamos arriscar mais um bocado, tive de alterar e sofremos logo o golo. Aconteceu uma série de coisas e o segundo golo matou o jogo. Marcaram na altura certa. Na segunda parte foi a equipa que eu gosto. O Santa Calara acabou por ser feliz, eficaz. Infelizmente hoje não tivemos nada a nosso favor. Fica a reação da equipa na segunda parte, a vontade de querer ganhar e querer dar a volta ao jogo. Este resultado não é fácil para nós».

[Filipe Soares de saída?] «Não tenho essa informação».

[Estreia em casa e jogo de Rúben Ismael] «Gostava de ter oferecido a vitória aos nossos adeptos, era a estreia que imaginava. Fiquei feliz pelo Rúben, fez um bom jogo, com maturidade e competência. Foi uma aposta claramente ganha, ainda tem muita margem de progressão. Para quem tem tão pouca experiência gostámos da prestação. Já estamos a pensar no Braga e em disputar lá os três pontos, é uma grande equipa, mas o Benfica também era e conquistámos pontos».