Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (0-1) frente ao Marítimo:

«Entrámos até bem no jogo, chegámos várias vezes perto da área do Marítimo, mas não definimos bem. A equipa estava no jogo até ao golo, o Marítimo ainda não tinha lá chegado, e acho que sofremos um golo injusto e a equipa fica intranquila. Não era o que estávamos à espera, e não é por falta de empenho, mas o discernimento não está a ser o melhor. A intranquilidade tomou conta da equipa depois do golo, várias situações levaram a que a equipa não fizesse um bom jogo. Precisamos de golos, de definir melhor e precisamos de mais tranquilidade. Hoje sentiu-se mais nervosismo. Temos de analisar bem este jogo, perceber onde temos de melhorar, se foi só a questão emocional. É algo que tem de partir deles, saberem viver com esta situação. Temos de ser mais fortes mentalmente, a infelicidade pode acontecer mas não podemos baixar o ânimo. A história do jogo anda muito à volta desse golo, depois a equipa não criou o suficiente com discernimento necessário para conseguirmos outro resultado. Faltam nove finais, não somos equipa de desistir, mas o dia de hoje era de tristeza porque as expetativas eram muito altas».

«Esta equipa tem capacidade para nos surpreender a qualquer altura. Já fizemos grandes jogos desde que cheguei, não é qualquer equipa que empata na Luz ou ganha em Vizela. O que acho é que nos falta regularidade durante o jogo. Temos de ser mais fortes, estando mais concentrados e mais focados em lances estratégicos. Temos de saber reagir, isto acontece a várias equipas reagem».

[Futuro da equipa] «Têm capacidade para dar a volta, até no próximo jogo, que é de dificuldade alta, mas não podemos ganhar um jogo ou empatar e depois perder dois. Não é isto que se quer. Este resultado não foi nada bom, emocionalmente temos de ser mais fortes para conseguir a manutenção. Hoje foi um jogo que, realmente, não estávamos à espera deste resultado. Temos uma semana para recuperar o ânimo.