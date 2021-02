O treinador do Moreirense prefere não fixar um número de pontos para dar como garantida a permanência na Liga.

«Não temos meta pontual, porque é muito relativa. Houve anos em que se falava dos 30 pontos, depois passou-se aos 32 e no ano passado foram precisos 34 ou 35. No final, iremos fazer as contas. Até lá, não queremos ficar preocupados com os pontos que vão ser necessários, mas com o nosso jogo», referiu Vasco Seabra na antevisão do encontro caseiro com o Belenenses, citado pela agência Lusa.

O Moreirense não venceu nenhum dos últimos cinco jogos em casa, mas o técnico prefere focar-se na sequência de encontros a pontuar.

«Desde que cá estou, só não pontuámos em dois dos últimos oito jogos e tivemos momentos em que podíamos ter vencido em casa. Não estamos obcecados com isso, mas queremos muito vencer em todo o lado. Essa é a mentalidade da equipa. Sentimos uma confiança e vontade muito grandes de tirar três pontos», referiu.

O Belenenses foi descrito como «um oponente extremamente complicado de ultrapassar, que não perde há quatro jogos». «Mas sentimos que temos condições para disputar e vencer o jogo. Queremos ser uma equipa forte, coesa e agressiva, de forma a conseguir recuperar no momento de transição e não permitir alguns desconfortos no nosso meio-campo defensivo», acrescentou.

Pedro Amador, Sori Mané e Pedro Nuno continuam lesionados, enquanto que Matheus Silva está em dúvida.

Com 25 pontos na tabela classificativa, o Moreirense recebe o Belenenses, que tem menos quatro pontos, em duelo marcado para esta segunda-feira (20h15).