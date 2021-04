Declarações do treinador do Moreirense, Vasco Seabra, à SportTV, após o empate ante o Sporting (1-1), em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«Penso que o mérito esteve na equipa. Penso que fizemos uma partida com grande mérito, com capacidade de entrega ao jogo. Foi um jogo sem grandes oportunidades. Tivemos a melhor logo de início. Foi a nossa melhor oportunidade, tirando o lance do golo. Podíamos ter aberto o jogo com o 1-0 para nós e acabámos por sofrer golo num lance de cruzamento que poderia ter sido controlado por nós. Mas a equipa manteve o jogo controlado.»

«A nossa forma de pressionar foi capaz de evitar grandes males no último terço. Além dos golos anulados, que são bem anulados, penso que o Sporting tem poucas oportunidades de golo e isso acho que se deveu também à entrega da equipa, à luta e dedicação.»

[Estrelinha:] «Já não ganhámos por não marcarmos no último minuto. Hoje acabámos por ganhar um ponto a marcar aos 90. Tem a ver com a entrega, a dedicação, o compromisso. Tenho de estar orgulhoso da equipa. Tínhamos falado que não tínhamos vencido em casa desde que chegámos, mas também tínhamos dito que era difícil ganhar aqui.»

[Substituição do Abdoulaye cinco minutos após o início da segunda parte:] «O jogador sentiu que estava com uma limitação ligeira, mas que melhorou durante o intervalo. Fez o reaquecimento e a reativação e sentia que iria ser capaz de conseguir. Infelizmente não conseguiu, mas também sabíamos que depois teríamos jogadores no banco capazes de entrar bem, o Steven entrou bem. Hoje custou-me, porque foi uma semana de treino fantástica, houve jogadores que não entraram e ficaram de fora que mereciam hoje ter jogado. Tem a ver com o grupo, a equipa. A confiança que todos têm uns nos outros faz com que possamos ser uma equipa competitiva e alegre.»

[Perto do sexto lugar do que dos lugares de descida:] «Nós queremos sempre olhar para cima. Para isso, olhamos para cada jogo com vontade de vencer e cada jogo é uma oportunidade para lutar pelos três pontos.»