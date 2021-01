Vasco Seabra espera que o Moreirense fortaleça o crescimento mostrado no triunfo contra o Nacional, na véspera de receber o Portimonense, em jogo da 15.ª ronda da Liga.

«Os primeiros 30 minutos dão-nos segurança sobre a equipa dominadora, intensa e agressiva que queremos ser. Sentimo-nos felizes, mas esse jogo ficou para trás e temos agora um duelo altamente difícil. Queremos prolongar este estado e dar-lhe consistência para que possa ser mais forte», apontou, em conferência de imprensa.



O jogo na Choupana marcou o primeiro triunfo dos minhotos sob o comando do sucessor de César Peixoto, após o empate com o Vitória. O técnico dos cónegos considerou que novo triunfo ofereceria «margem de conforto para serem mais competitivos».

«O conforto é sempre muito relativo. Sentimos que ganhar duas vezes nesta Liga dá-nos uma subida muito grande na tabela, mas se estivermos dois ou três jogos sem vencer começamos a ficar mais perto dos lugares de baixo. Temos uma responsabilidade muito grande de jogar para vencer e um grupo muito focado e com vontade», enquadrou.



Depois de três partidas em oito dias, Vasco Seabra procura capitalizar uma «semana limpa» de jogos, que lhe permitiu incutir as suas ideias na equipa.

«Foi importante para que os jogadores pudessem recuperar antes de estarem novamente abertos a novas informações. Abordámos o processo coletivo e procuramos dar o nosso cunho em busca de uma equipa mais compacta e competitiva e de valorizar o jogo do Moreirense, sem deixar de observar aquilo que está para trás e está bem feito», contou.



O treinador do Moreirense reconheceu a «qualidade individual» do Portimonnse, cuja posição na tabela «começa a traduzir um pouco mais o valor real da equipa» e apela aos minhotos que «estejam no seu melhor» para bater um «adversário muito difícil».

«É um lugar comum dizermos que trabalhar sobre vitórias é muito melhor, mas essa é a realidade. Precisamos de manter as nossas referências e os predicados que têm sido valores inegociáveis para nós, como o espírito coletivo, a alma, a dedicação e a entrega. Pretendemos um Moreirense nesta continuidade, se possível com a vitória», afiançou.



Os cónegos têm várias para este jogo da 15.ª ronda da Liga: Adbu Conté, Pedro Amador, Sori Mané, André Luís, Derik Lacerda, Pedro Nuno e Fábio Pacheco.

O jogo está agendado para este domingo às 17h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.