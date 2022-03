Na véspera de receber o Sporting, Ricardo Sá Pinto retirou pressão ao Moreirense, equipa que continua aflita na tabela classificativa e apelou ao compromisso da equipa.



«Da nossa parte, é apelar ao compromisso. Não temos responsabilidade nem pressão de vencer este jogo. Temos a necessidade de somar pontos, mas, face à valia do oponente, sabemos que a pressão do resultado está do lado do Sporting. Vamos acreditar que poderemos pontuar e trabalharemos nesse sentido», começou por dizer, em conferência de imprensa.



A atravessaram um ciclo de quatro jogos sem ganhar, os cónegos recebem o campeão nacional, conjunto que cedeu três empates nas últimas quatro visitas a Moreira de Cónegos. O técnico considerou que o jogo será «muito difícil» para ambos os conjuntos.

«Será um jogo muito difícil para nós, mas também para o Sporting. Já mostrámos, contra grandes equipas, que somos competitivos e difíceis de superar. Espero que estejamos ao mesmo nível. Temos obrigação de dar o máximo das nossas capacidades. Estamos preparados para que o Sporting entre forte, mas temos de levar o jogo até ao fim, sem deixar que o adversário sinta que o encontro está controlado desde o início», advertiu.



Sá Pinto quer um Moreirense com «grande querer, organização e compromisso» para se bater com um Sporting «que não tem pontos fracos, está num bom momento e tem muitas soluções».

«Queríamos ter o controlo do jogo, mas sabemos que vai ser difícil. Sabemos que eles terão mais posse. É algo que temos de aceitar com humildade, mas não com medo, olhando para as oportunidades que podemos ter para desequilibrá-los e fazer golos. O adversário pode ter um dia fantástico, bom ou mau e, perante isso, há que saber jogar este jogo e estar muito focados e atentos naquilo que podemos aproveitar», observou.



Paulinho e Fábio Pacheco estão de regresso após castigo e o treinador dos minhotos têm, por isso, todo o plantel à disposição. Sá Pinto lamentou a série de oito jogos a sofrer golos, referindo que a equipa está «a ser muito penalizada pela desconcentração».



«Esses pequenos grandes detalhes atiram-nos animicamente para baixo e desacreditam um ou outro jogador numa ou noutra situação. O futebol é feito de sofrer e fazer golos, mas, durante o jogo, a postura tem de ser a mesma. Há valores incontornáveis e até comportamentos que têm feito do Moreirense há anos um clube de I Liga», lembrou.



Este jogo será, de resto, especial para Sá Pinto, visto que este foi diretor desportivo, treinador e jogador do Sporting, clube pelo qual conquistou seis títulos. O treinador de 49 anos recordou o percurso pelos leões, mas sublinhou que a determinação «para ajudar o Moreirense a vencer será a mesma».

«Se algo me fez vencer naquele clube foi a minha postura, vontade e dedicação, algo que me acompanha sempre. Seremos adversários durante 90 minutos, mas não podemos vencer os dois. É como se estivesse alguém da minha família do outro lado. Agora, a determinação para ajudar o Moreirense a vencer será a mesma que tenho tido», sublinhou.



O Moreirense-Sporting, jogo que encerra a 26.ª jornada da Liga, está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.