Declarações de Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (3-1) frente ao Moreirense:

«Foi um jogo de duas faces da nossa equipa. Na primeira parte estivemos bem e tivemos oportunidades para marcar e chegar à vantagem, mas depois sofremos um golo no primeiro minuto da segunda parte e não há desculpa para isso. A exibição da equipa foi abaixo depois de sofrer esse golo. A minha obrigação é manter a equipa unida. Temos de continuar fortes nessas situações, controlar as emoções é um teste para nós».

[Marcando mais cedo podia ter sido diferente?] «Se tivéssemos chegado ao 3-2, o final do jogo poderia ser diferente, mas não tivemos o compromisso suficiente para nos mantermos focados para recuperar a desvantagem. Depois de sofrer o primeiro golo, quase não estivemos em campo. Temos de ser mais sólidos. Temos de nos olhar ao espelho e assumir as responsabilidades por esta derrota, a começar por mim».

[Segue-se Porto e Benfica] «Temos de responder a esta derrota. Depois de um desaire assim, talvez consigamos retirar algo de positivo para os próximos jogos. Precisamos de mais consistência. Nos jogos anteriores, estivemos bem em alguns momentos, mas falhámos em alguns detalhes».