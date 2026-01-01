O Moreirense desloca-se este sábado a Vila das Aves com o objetivo claro de voltar aos triunfos, após um ciclo negativo de resultados. Na antevisão ao duelo da 17.ª jornada da Liga, frente ao AVS, Vasco Botelho da Costa deixou elogios ao adversário e avisou que a classificação não pode servir de guia para o grau de dificuldade do encontro.

Pausa competitiva e vontade de vencer

«Foi uma pausa que nos fez bem. A equipa não baixou significativamente a nível exibicional. Foi mais nos resultados. Queremos ao máximo voltar às vitórias. Não é fácil de avaliar o que [o AVS] pode fazer com o novo treinador. O jogo do Dragão não é representativo do que pode fazer».

Classificação não entra nas contas

«Os jogos têm características diferentes. Não significa que sejam mais fáceis ou difíceis. Todos são difíceis. Há jogos onde o maior desafio é tático, outros onde é físico, outros onde é motivacional. Temos de criar condições para vencer qualquer adversário».

Alerta para os pontos fortes do AVS

«Tem recursos para nos ‘fazer mal’. Tem uma equipa muito alta, que nos vai obrigar a estar atentos na bola parada. Tem extremos ‘explosivos’, que exploram as ‘costas’ da defesa adversária».

Apoio dos adeptos

«Jogamos para os nossos adeptos. Os clubes são os adeptos, as pessoas. Quando me falaram da oportunidade de lhes abrir as portas, dei um ‘sim’ instantâneo. São muito importantes para nós. Têm sido um apoio muito significativo. Apelamos a que, na Vila das Aves, aqui perto, estejam uma vez mais connosco».