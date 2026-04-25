Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na flash interview da BTV após a derrota (4-1) com o Benfica, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Primeiro golo é inaceitável

«Difícil de aceitar, porque eu acho que eu gosto muito de olhar para o jogo, para aquilo que é o processo, para aquilo que são os diferentes momentos, porque acho que o resultado nós nunca o vamos controlar. Mas também não consigo estar aqui a falar do jogo e dizer que nós efetivamente demos uma espetacular imagem. A verdade é que a forma como consentimos o primeiro golo não é aceitável nesta fase da época.»

Não pode apontar muito aos jogadores

«Depois jogámos o jogo que tínhamos que jogar muito bem, a seguir fazemos o golo, sofremos logo um golo, mas eu acho que aí temos o mérito de não nos ter destabilizado e de continuar a seguir aquilo que era o nosso plano de jogo. Agora também não posso apontar muito aos jogadores, porque acho que deram uma grande resposta e neste tipo de jogos, que são jogos ligeiramente diferentes.»