Vasco Botelho da Costa pede para o Moreirense impedir ao máximo situações de «um contra um» do Casa Pia e fala num jogo difícil, contra um adversário que se destaca pela «dimensão física» do encontro:

Análise ao Casa Pia

«O ponto forte do Casa Pia é a dimensão física do jogo. É das três melhores equipas do campeonato a ganhar segundas bolas. É aquele ponto onde podemos sentir mais dificuldades. É algo que até a olho se vê, mas os jogos ganham-se de diferentes formas. Sabemos aquilo em que somos bons. Temos de reduzir a dimensão física do jogo, que se costuma acentuar com o desenrolar do jogo.»

Abordagem do Moreirense ao encontro...

«Temos de estar compactos e de reduzir ao máximo situações de um contra um. Ao mesmo tempo, não podemos ficar passivos e expectantes. Se dermos a bola a jogadores que sabem o que fazer com ela, vamos passar ‘mal’. Quando tivermos a bola, temos de a por a andar depressa. Se permitirmos que jogadores fortes e agressivos nos pressionem, também vamos ter dificuldades. É preciso executar rápido e bem.»