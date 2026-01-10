Vasco Botelho da Costa: «Estamos no bom caminho, mas o mais difícil é manter»
Treinador do Moreirense elogia crescimento da equipa, mas pede continuidade e alerta para evolução dos beirões
O Moreirense recebe este domingo o Tondela, em jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga, com a ambição de confirmar o bom momento e fechar a primeira volta no sexto lugar, em igualdade pontual com o Sp. Braga. Na antevisão ao encontro, Vasco Botelho da Costa sublinhou a evolução da equipa minhota, mas deixou claro que o desafio maior é manter a consistência.
Evolução dos «cónegos»
«Vemos crescimento do ponto de vista coletivo e individual. Temos de ter evolução, mas também de traduzir isso em pontos. Isso diz que estamos no bom caminho. Mas o mais difícil é mantermo-nos no bom caminho».
Tondela mais forte com Bacci no comando
«Está mais competente. É uma equipa muito tática, com muito ataque à profundidade, jogo pelos corredores e cruzamentos. Em nossa casa, temos de estar muito atentos e ser pragmáticos».
Saída de Jorquera entendida pelo treinador
«Luto muito pela felicidade dos jogadores, mas o primeiro objetivo é ajudar o Moreirense. Quando um jogador não está plenamente satisfeito, eu compreendo».